Açlık sınırında kritik seviye. Asgari ücretle arasındaki fark bakın kaç liraya indi

Türkiye'de asgari ücret 17 bin 2 lira...Açıklandığı gün 579 dolar alınabilen asgari ücrette bugün ancak 524 dolar alınabiliniyor. Kayıp 55 dolar...Kura göre tam kayıp 1.783 lira. İşte TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Ortaya çıkan rakam açlık sınırınını artık asgari ücrete iyice yaklaştığı görüldü.

Ramazan ayında fiyat artışlarının devam ettiğini duyuran TÜRK-İŞ 2024 Mart ayı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜRK-İŞ'in araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için gerekli olan gıda harcaması tutarısı 16 Bin 792 liraya çıktı.Bu ne demek? 17.002 lira olan asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın 210 liraya düştüğünü ortaya koydu. Artık arada 21 ekmek parası kalmış..

TÜRK-İŞ'e göre yoksulluk sınırı da 54 bin 700 lira...O da yükseliş göstermiş. Araştırma, gıda, giyim, konut giderleri sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması gereken harcamaların miktarının 54 bin 700 liraya çıktığını ortaya koydu.

Dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 3,29 oranında gerçekleşti. Yıllık ortalama artış yüzde 76,71 olarak gerçekleşti.