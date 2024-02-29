Açlık ve yoksulluk bile lüks oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Açlık ve yoksulluk bile lüks oldu
Türk-İş açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre açlık sınırı 16 bin 257 liraya yoksulluk sınırı ise 52 bin 955 liraya yükseldi.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 16 bin 257 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 15 bin 48 lira olmuştu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 49 bin 19 liradan 52 bin 955 liraya yükseldi.

BEKAR ÇALIŞANIN YAŞAMA MALİYETİ 21 BİN 189 LİRA

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ aylık 21 bin 189 liraya yükseldi.

Türk-İş'in raporuna göre "mutfak enflasyonu" verilerindeki değişim Şubat 2024’te Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 artış olarak hesaplandı.

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