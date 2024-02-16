Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı

Kaynak: Birleşikmetalis
Açlık ve yoksulluk rakamları açıklandı
Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) 2024 Ocak ayına ilişkin 'açlık ve yoksulluk sınırı' verilerini açıkladı.

BİSAM tarafından yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Ocak 2024 için 15 bin 033 TL iken, yoksulluk sınırı ise 51 bin 998 TL olduğu paylaşıldı.

Açlık ve yoksulluk sınırı Ocak 2024 dönem raporu

Sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti günlük 500 lirayı geçti

Dört kişilik bir aile için açlık sınırı 15 bin, yoksulluk sınırı 52 bin liraya ulaştı

Tek başına yaşayan bir kişi için ise yoksulluk sınırı 23 bin 914 lira oldu

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 501 LİRA

Günlük harcamalarda Ocak 2024’de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 153,37 TL oluyor.

Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 99.93 TL iken, sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 121.21 TL’ye ulaştı.

Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 33.38 TL, katı yağ ve sıvı yağ ise 27.89 TL, yumurta için 11.45, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 12.66 TL olarak belirlendi.

SEPETİN YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Daha dar bir gruplandırmaya göre harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 30.6 ile en yüksek paya sahip olurken, et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.9 ile ikinci sırda yer aldı.

Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24.2, ekmek, makarna vb. için ise pay yüzde 9.2 oldu.

Diğer gıda harcamalarının toplam içindeki payı ise yüzde 8.1 olarak hesaplandı.

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