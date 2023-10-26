Açlıktan köye inen Tilki köylülerin maskotu oldu

Aç kalan tilki köye indikten sonra köylülerin maskotu oldu. Köye alışan tilki müdavim oldu. Köylülerin çektiği video ise belgeselleri aratmayacak cinsten.

KAYNAK: İHA
Açlıktan köye inen Tilki köylülerin maskotu oldu

Erzurum’un İspir ilçesi Yedigöller köyüne açlıktan dolayı inen tilki köyün adeta müdavimi oldu.Tilkiyi uzun süredir takip ettiğini söyleyen Bülent Erkan, “Tilki bayağı insanlara yaklaştı. Zayıf bir hayvandı. Beslenememiş, beslenmeye çalışıyor. Tavukların yemine saldırıyor. Kedi kovalıyor. Sincan cevizi düşürünce hemen kapıyor. Karnını doyurmak için gün boyu mücadele ediyor. Bir süredir köye geliyor. Köyün adeta maskotu haline geldi. Çok huşumuza gidiyor, seviyoruz. İspir’den tavuk aldım, ikram ettim” diye konuştu.
Tilkinin karga ve kediyle olan yiyecek kavgası cep telefonu ile anbean görüntülendi.

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