Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna sözü ne anlama geliyor?

Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı…

Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna sözü ne anlama geliyor?

Açma sırrını dostuna o da söyler dostuna atasözünün anlamı: Hiçbir zaman sırrınızı dostlarınıza açmayın. Sırrınız kısa sürede herkesçe bilinir duruma gelir.

Ne kadar güvenilirse güvenilsin, sahip olunan sırrın bir dosta bile açılmaması gerektiği anlamına gelmektedir.

Açma Sırrını Dostuna O da Söyler Dostuna Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Sahip olunan bir sır, en yakın dosta bile açılmamalıdır. Çünkü o dost da, bu sırrı başka bir dostuna açabilir. Ardından o da başka bir dostuna söyler ve sır bu şekilde yayılmaya başlar. Nihayetinde de bu sır, bir sır olmaktan çıkar.

Açma Sırrını Dostuna O da Söyler Dostuna Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Arkadaşım kendini tutamayıp diğer arkadaşına bir sırrını vereceğini söylediğinde, ona ‘açma sırrını dostuna o da söyler dostuna’ dedim.

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