Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni yaşını kutladı. 54. yaşına giren Ilıcalı’yı dostları ve ailesi yalnız bırakmadı. Fotoğrafları sosyal medyadan peş peşe paylaşan medya patronunun, kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile baş başa fotoğrafı çok beğenildi.

Acun Ilıcalı 54'üncü yaşına kızları ve torunu ile girdi. Kutlamalara doymadı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 29 Mayıs’ta 54. yaşına girdi. Ilıcalı’ya yakın arkadaşları, kızları ve sevgilisi Çağla Altunkaya sürpriz yaptı.

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Birkaç kez pasta kesen ve mum üfleyen Acun Ilıcalı, mutlu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kutlama yapan Ilıcalı’nın fotoğraflarda kızları, torunu ve yakın arkadaşlarıyla çok kez mum üflediği görüldü.

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Medya patronu, paylaşımlarının arasında kız arkadaşı Çağla Altunkaya ile baş başa olan kareye de yer verdi.

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Birlikte doğum günü kutlayan çiftin olduğu kare çok sayıda beğeni aldı.

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