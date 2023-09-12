Acun Ilıcalı bombayı patlattı. Efsane isim Survivor'a dönüyor

Survivor All Star 2024'ün kadrosu şekillenmeye başladı. Acun Ilıcalı, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım ve Damla Can'ın ardından Survivor'da yer alacak yedinci ismin Turabi Çamkıran olacağını duyurdu.

Survivor'da iz bırakan yarışmacıların yer alacağı Survivor All Star 2024'ün kadrosunda eski şampiyonlar ve finalistler yer alıyor.

Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, 'Survivor tarihinin efsane ismi Turabi 3. kez şampiyon olmak için All Star'a geliyor. MTV'de katıldığı programda da birinci olarak bizi gururlandıran Turabi'nin bu sefer zorlu rakipleri karşısında ne yapacağını merak ediyorum.' mesajını paylaştı

Turabi, daha önce yaptığı paylaşımda "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım." demişti.

Böylece Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024'te yarışacak, Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ardından yedinci isim oldu.