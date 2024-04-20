Acun Ilıcalı bunu hiç beklemiyordu. En güvendiği isimden darbe yedi

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Acun Ilıcalı bunu hiç beklemiyordu. En güvendiği isimden darbe yedi
Hull City, Türk yıldız Ozan Tufan'ın penaltı kaçırdığı maçta Watford'a 2 puan kaptırdı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship'in 44. haftasında Watford ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Vicarage Road'daki mücadele golsüz sona erdi.

Hull City'de forma giyen Türk yıldız Ozan Tufan 11. dakikada penaltı kaçırdı, 62. dakikada oyundan alındı.

Diğer Türk futbolcu Abdülkadir Ömür de ilk 11'de başladığı mücadelede 81 dakika sahada kaldı.

Hull City 66 puana ulaşırken, Watford ise 53 puana çıktı.

Hull City gelecek maçta Coventry ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Watford ise evinde Sunderland'i konuk edecek.

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