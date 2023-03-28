Acun Ilıcalı Daily Mail’e konuştu 'Ekonomi tam bir felaket'

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Türkiye'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini İngiliz basınına anlattı. Deprem sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar hakkında bilgi veren Ilıcalı, ülkesinin bu zorlu süreçte dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Daily Mail gazetesine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin Türkiye'deki herkesi derinden etkilediğini ve herkesin bu trajediye tanıklık ettiğini söyledi.

Ilıcalı, depremin yaşandığı anları televizyon başında izlediklerini ve felaketin tam bir korku dolu an olduğunu belirtti. Herkesin üzüntü ve endişe içinde olduğunu ifade eden Ilıcalı, "Her dakikayı televizyon başında yaşadık. Tam bir felaketti, hepimiz ağlıyorduk, herkes ağlıyordu. Sadece daha fazla hayatın kurtarılmasını umuyor ve bekliyorduk" dedi.

Türkiye'nin güneydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem, binlerce insanın hayatına mal oldu ve birçok kişi yaralandı.

Ilıcalı, depremzedeler için yardım gecesi düzenleyeceklerini ve bu konuda Hull City'nin de destek vereceğini açıkladı. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Ilıcalı, "Bu deprem, Türkiye'deki insanların hayatlarını sonsuza kadar değiştirdi. Hepimiz için çok zor bir zaman ve bu trajediden etkilenen herkese yardım etmek için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Ilıcalı, artık daha olumlu düşünme ve hayatta kalanları destekleme zamanı olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu zorlu süreçte dayanışma içinde olduğunu vurguladı. Hull City'nin depremzedelere yardım etmek için ellerinden geleni yapacağını ve bu konuda tüm kulüp çalışanlarının birlikte çalışacaklarını söyledi.

“EKONOMİ TAM BİR FELAKET”

Ilıcalı, depremzedelerin yaşadığı zorlukları anlamak için kendi kişisel deneyimlerine de atıfta bulundu. "O kadar çok insanı kaybettik, o kadar çok insan zarar gördü, evlerini, işlerini, her şeylerini kaybettiler ve ekonomi tam bir felaket. Bu insanlara destek olmak için yeni bir dönem başlattık" dedi.

Ilıcalı, aynı zamanda kendi ailesinin trafik kazasında kaybettiğini ve anne babasız kalmanın ne anlama geldiğini çok küçük yaşta öğrendiğini söyledi. Bu nedenle, depremzedelerin kaybettikleri insanlar ve yaşadıkları kayıplar konusunda empati kurabildiğini ve bu insanların duygularını anlayabildiğini ifade etti.

Ilıcalı, depremzedelere yardım etmek için yeni bir dönem başlattıklarını ve bu süreçte Hull City'nin de destek vereceğini belirtti. "Depremzedeler için yardım etmek bizim insanlık görevimizdir ve hepimiz elimizden geleni yapmalıyız" diye ekledi.