Acun Ilıcalı ezber bozuyor. Premier Lig için dünya yıldızı ile anlaştı

Atletico Mineiro'da forma giyen Hulk için Brezilya'da yeni bir iddia gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Hulk'un, yaz transfer döneminde Hull City'e gideceği ihtimalin yüksek olduğunu iddia etti.



OYUNCU İÇİN NABIZ YOKLANIYOR

Bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren Hull City, gelecek sezonun planlarını sezon bitmeden yapmaya başladı.

Türkiye'de de her transfer döneminde konuşulan Hulk için Acun Ilıcalı'nın takımı, oyuncu için nabız yokluyor.

Başarılı oyuncunun, kariyerinin son döneminde İngiltere'de oynamaya ve Premier Lig'e çıkma mücadelesi vermeye sıcak bakacağı söyleniyor.



MİNEİRO DA İSTEMİYOR

Brezilya'da istikrardan bağımsız olarak iyi bir performans gösteren Hulk için kulübünden de onay çıktığı öğrenildi.

Oyuncunun maaşından kurtulmak isteyen Atletico Mineiro, önümüzdeki sezon 37 yaşında olacak hücum oyuncusu ile yola devam etmeyi düşünmüyor.



Şu ana kadar Brezilya ekibi ile 9 maça çıkan Hulk, 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



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