Acun Ilıcalı Fenerbahçeli ismi transfer etti. Resmen açıklandı

Muhammed Mirza Şeker
Acun Ilıcalı Fenerbahçeli ismi transfer etti. Resmen açıklandı
Hull City Fenerbahçe'den bomba bir transfer yaptı.

Aralık 2018’den beri Fenerbahçe’de şef scoutluk görevini üstlenen Batuhan Hakcıl yaptığı paylaşımla sarı-lacivertlilere veda etti.

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Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye transferini duyuran Hakcıl yaptığı paylaşımda "Beş senedir görev aldığım Fenerbahçe SK'deki yolculuğumun sonuna geldim. Bundan sonra beni çok heyecanlandıran bir proje olan Hull City'nin başarıları için azimle çalışacağım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Batuhan Hakcıl özellikle son dönemlerde Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı pek çok geleceği parlak ismin sarı-lacivertlilere katılmasında katkı sunmuştu.

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