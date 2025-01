Acun Ilıcalı Galatasaray'ı hedef aldı Galatasaray'dan yanıt gecikmedi

Hatayspor’u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Acun Ilıcalı maç sonu Galatasaray'a söylemediğini bırakmadı.

Acun Ilacalı "Puan farkı, 20 maç var, kapanır. Adalet gelsin, iki takım da mücadele etsin görelim bakalım ne olacak?" diye konuştu.

Hakem kararlarını da sert ifadelerle eleştiren Acun Ilıcalı "Dün Galatasaray maçında 85. dakikada verilmeyen penaltı ve Eyüp maçında bizim penaltımızı çalsalar puan farkı 4'tü" dedi.

GALATASARAY'DAN ACUN ILICALI'YA YANIT

Fenerbahçe Hatayspor maçının ardından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Galatasaray hakkındaki iddialarına Galatasaray Spor Kulübü, X hesabından sert bir yanıt verdi.

Sarı kırmızılı takımın açıklamasında "Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz." denildi.

"RAKİBİMİZİN YÖNETİCİLERİNE CEVABIMIZDIR"

Galatasaray Spor Kulübü, açıklamasında "Her hafta kendi maçlarından sonra, dikkati başka yöne çekmek için yalan ve algılarla dolu bir hikaye yaratmaya çalışan rakibimizin yöneticilerine cevabımızdır:



"Galatasaray Spor Kulübü, yaşanması muhtemel bu kaosu görmüş ve TFF'nin bu sezon başında yaptığı ilk toplantıda Yabancı VAR Hakemi talebini dile getirmiş ancak önerimiz karşılık bulmamıştır. Bu durumu spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Kulübümüzün kadrosunda bulunan futbolcular, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden, pırıl pırıl sporculardır. Bu hadsiz açıklamaların sahiplerinden daha fazlası adalete ve doğruya inanan, şerefli karakterlerdir.



Şu anda Türk futbolunda yaşanan kaosun sorumluları bellidir. Kulübümüz, yaşanan yönetim zafiyetini 5 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla ortaya koymuştu. Bugün de aynı noktadayız.



Şu an ne dediği belli olmayan, gündemi değiştirmek için kulübümüze saldıran, bir gün Türk futbolunu yönetenleri göklere çıkartıp, ertesi gün aynı yönetimden şikayetçi olan rakibimizden gerçek görüşlerini net şekilde ortaya koymasını bekliyoruz.



Galatasaray Spor Kulübü, tüm bu saldırılara rağmen her zaman olduğu gibi yine sahada kalacak ve orada kazanacaktır."

ACUN ILICALI NELER SÖZLEMİŞTİ?

"HAKKIMIZ YENDİ DİYORLAR, KAYBETTİKLERİ PUAN YOK"

Galatasaray'ın puan kaybettiği maçı olmadığı halde sürekli isyan ettiğini savunan Acun Ilıcalı "Rakip takım TFF ile mahkemelik. Her türlü çağrıyı yapıyorlar. Kaç puan kaybettiniz? 0. Bizimkileri sayalım: Göztepe maçında penaltımız verilmedi. Eyüp maçında penaltımız verilmedi. 4 puan kaybımız var. Galatasaray iç sahada en son ne zaman kırmızı kart görmüş? Dünya Kupası'dan önce. 2,5 yıldır kırmızı kart görmediler. Bir komedi filmi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın görmediği 4-5 kırmızı kart var. Hata her zaman olabilir ama hatalar hep bir takımın lehine olursa adalet olmaz. Adaletin olmadığı yerde isyan çıkar." dedi.

"HOCAMIZ BİZİM RAKİBİMİZ KİM? DİYE SORDU"

Hocamız isyanda. Hocamızın son derece morali bozuk. Hocamız, 'Bizim rakibimiz kim?' diye sordu. Bir şey diyemedim. Böyle bir isyanı başka bir yerde göremezsiniz. Baktığınız zaman böyle devam edemeyeceği ortada. Diyecek bir şey bulamıyoruz. Söyleyecek çok şeyimiz oldu. Yönetim olarak başkanımızla birlikte toplanacağız. Sonuna kadar savaşacağız. Türkiye'de adaletin tecelli edeceği döneme erişeceğiz. Şu anda futbolda adalet yok. Dün 15 hakemin de penaltı pozisyonda hakem penaltı vermedi. Bizim Eyüp maçında da net penaltımız verilmedi. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu davadan döneceğimizi kimse zannetmesin. Türk hakemliğinin bittiğini Türkiye de görmüştür. İnşallah adil bir lige, adaletin tecelli ettiği bir lige kavuşacağız. Gündemimizde olan konu bu. Açıkça ittirilen bir takım var. Adaletsiz olur ama bu kadar olur mu? Torreira iyi bir aktör. Dikkat edin göğsünü tutuyor. Eliyle topu çıkarıyor sonra göğsünü tutuyor. Diğer tarafta hakemi alkışlayan bir hakem var. Hakem sarı kart veremiyor. 40 tane sarı kart verilmemiş. Ne olacak? Tabi ki gündemimiz Türkiye'de yaşanan hakem rezaleti."