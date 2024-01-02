Acun Ilıcalı genç sevgilisiyle yeni fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir ilişkiye başlayan Acun Ilıcalı, Altunkaya ile olan sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Özel hayatını saklamayan ve Altunkaya ile uzun bir süredir beraber olan Ilıcalı ile Altunkaya'dan yeni bir kare geldi. Ilıcalı, son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı yayınında da yanında olan sevgilisi Altunkaya ile pozunu takipçileriyle paylaştı.

Ilıcalı'nın, 25 yaşındaki sevgilisiyle olan pozuna Instagram'da beğeni yağdı.

DAHA ÖNCE 3 KEZ EVLENDİ

3 kez evlenen Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ile yapmıştı. Üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştiren Ilıcalı, bu evliliklerini bir sene dolmadan sonlandırma kararı vermişti.