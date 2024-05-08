Acun Ilıcalı gideni çabuk unuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı gideni çabuk unuttu
Liam Rosenior ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı hedefini belirledi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City play-off’u 3 puan ile kaçırmalarının ardından teknik direktör Liam Rosenior ile yollarını ayırdı.

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Ayrılığa dair bir açıklama yapan Hull City’nin patronu Acun Ilıcalı, "Bu muhteşem kulüpte şimdiye dek aldığım en zor karar oldu. Liam'a emekleri için teşekkür ediyoruz. Her zaman bu ailenin bir parçası olarak kalacak. Takımın geleceği konusunda vizyonumuzun aynı olmadığını fark ettik. Bu nedenle bir değişim kararı alma gereği hissettik" dedi.

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Ayrılığın üzerinden sadece 1 gün geçerken Acun Ilıcalı’nın yerine getireceği isim ortaya çıktı.

İngiliz basınında çıkan habere göre Acun Ilıcalı, Tim Walter’ı hedefine koydu.

Şubat ayında teknik direktörlüğünü yaptığı Hamburg’dan ayrılan Tim Walter bu sezon Hamburg’un başında çıktığı 24 maçta 13 galibiyet 4 beraberlik 7 mağlubiyet elde etti.

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