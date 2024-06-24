Acun Ilıcalı gönderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı gönderdi

Amedspor, Hull City forması giyen Adama Traore ile anlaştı. Oyuncunun imza atması bekleniyor.

Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de oynayacak olan Amedspor, flaş bir transfere imza attı.

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Amedspor, Acun Ilıcalı'nın takımı olan İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen Adama Traore ile anlaşma sağladı.

Mali Milli Takımı'nda 21 numaralı formayı giyen Traore'ye aynı numaralı forma verileceği öğrenildi.

Amedspor'un bugün resmi açıklama yapması bekleniyor.

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Süper Lig'de Hatayspor forması da giymiş olan Traore, Hatay ekibinden Hull City'e transfer olmştu.

Malili futbolcu, kariyerinde 2016-17 yılında Monaco ile Ligue 1 şampiyonluğu yaşamıştı.

Geçtiğimiz sezon Hull City ile 46 maçta oynayan Traore, 2 gol atarken 1 asist yaptı.

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