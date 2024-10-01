Acun Ilıcalı hakemleri yerden yere vurdu federasyona sahip çıktı

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, basın toplantısında hakem hataları, verilmeyen kartlar ve penaltılar ile ilgili konuştu. Ilıcalı, televizyonlarda konuşan hakemlerin yorumlarına göre Galatasaray’a sezon başından bu yana 14, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 1’er sarı kart verilmediğini söyledi.

Ilıcalı, Galatasaray-Kasımpaşa maçında yaşananlara dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bir defans oyuncusu sarı kart gördükten sonra o defansı aynı yapabilir mi? Biz ‘sarı kart operasyonu yapılıyor’ derken neyi kastediyoruz? Bir hakem sürekli sarı kart vermezse bu maç adil olur mu?

8 hakem hocasının ortak kararını söylüyorum. Fenerbahçe’ye bu sene verilmeyen penaltı sayısı 6. 6 maçta 6 penaltı verilmemiş. Bu hafta ile birlikte 7 oldu. Bu nasıl bir lig, bu nasıl bir dünya? Bu lig adil mi şu anda?

Bu hafta bence 2 kere 2’yi 3 yapma haftasıydı. Bu yaşıma geldim, bunu yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Hayatımız boyunca göremeyeceğimiz bir komedi yaşandı. Galatasaray-Kasımpaşa maçında el pozisyonu oldu. Oyun 9 dakika durdu. Maçın sonuna 6 dakika uzatma geldi. Maç VAR’da 9 dakika durdu ve 6 dakika uzatma oldu. Allah2ın işi, bu 6 dakikanın 5. Dakikasında gol geldi. Golden sonra bir anda maç bitmemeye başladı. Maçın son 3 dakikasında ora yapılıyor, Kasımpaşalı oyuncular topu uzaklaştırıyor, maçın hakemi oyunu durduruyor. Hakem, ‘Bir şey var mı?’ diye soruyor. Maç 9,5 dakikada bitti."

ALİ KOÇ’UN UYARISINI ANLATTI

Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası Başkan Ali Koç’un uyarısını anlatan Ilıcalı, “Başkanımızdan hemen uyarı geldi: Arkadaşlar, operasyona hazır olun başımıza fena şeyler gelecek. Hakemler VAR’dan beri ümit verici atakta bayrak kaldıramıyor. İlk yarda Dzeko’ya derin top, hakem hemen bayrağı kaldırıyor. Kural bu değil” dedi.

“DUA EDİN HAKEM MAÇI 88. DAKİKADA BİTİRMEDİ”

Ilıcalı yaşananları ‘rezalet’ olarak niteleyerek “Okan Buruk hakeme ‘Hocam o penaltıyı verirsen burada bir daha maç yönetemezsin’ diyor. O pozisyon için tüm hakem hocaları penaltı dedi. Hakem o tehdidi almış. Kariyerine devam etmek, maç yönetmek istiyor. Daha önce başkalarına yapılanları görmüş. Siz dua edin maçı 88. dakikada bitirmedi” şeklinde konuştu.

FEDERASYONA SAHİP ÇIKTI

Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı, yaptığı açıklamada TFF yönetimi ile yaptıkları görüşmeyi anlatarak, yönetime kredi verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"Federasyonumuza bugün bir ziyarette bulunduk, belgelerimizi sunduk. Bu federasyon ‘Hadi saldıralım’ federasyonu değil. Federasyon adalet istiyor. Biz adalet istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. Bunu yakarak, yıkarak değil, görüşerek kazanacağız.

Federasyon Başkanı hakemi arayıp müdahale edemez. Ama oyuncuları değiştirebilir. Federasyon Başkanı bize ‘Adalet konusuna güvenin, kimseye taviz vermeyeceğiz’ dedi. Ortada bir facia var ama federasyon farkındayım diyor. Biz onlara bu krediyi vermek zorundayız."