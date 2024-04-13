Acun Ilıcalı haklı çıktı

İngiltere Championship'in 43. Haftasında Hull City sahasında Queens Park Rangers ile kozlarını paylaştı.

MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede Hull City sahadan 3-0’lık skorla galip ayrıldı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ozan Tufan, 27. dakikada Fabio Carvalho ve 52. dakikada Jaden Philogene attı. Carvalho’nun asistini Ozan Tufan yaparken bir diğer milli yıldızımız Abdülkadir Ömür ise Ozan Tufan’ın golünde asist yaptı.

Transferlerinin çoğunu Süper Lig’den yaptığı gerekçesiyle bir kısım tarafından eleştirilerin hedefi haline gelen Acun Ilıcalı bu galibiyet ile tercihlerindeki haklılığını ıspatladı.

Bu galibiyet ile 65 puana yükselen Hull City 7. sıraya yükseldi.