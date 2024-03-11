Acun Ilıcalı Hull City'yi Antalya'ya getiriyor

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Hull City'yi Antalya'ya getiriyor
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kamp için Antalya'yı seçti.

İngiltere Championship futbol takımı Hull City, sahibi Acun Ilıcalı’nın liderliğinde, özel tasarım bir uçakla Antalya’daki hazırlık kampına ve dostluk maçlarına katılmak üzere yola çıkıyor.

18 ile 23 Mart tarihleri arasında Antalya’da kamp yapacak olan Hull City ekibi, bu süreçte taraftar desteğinden mahrum kalmayacak. Ilıcalı, takımın sadık 100 taraftarını da bu özel etkinlik için Antalya’ya davet ediyor.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından duyurulan “Tigers on Tour” etkinliği, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Hull City taraftarları, takımın 2022’den beri seyahat sponsoru olan Corendon Airlines tarafından özel olarak tasarlanmış kaplan desenli uçakla Antalya’ya uçacaklar. Burada hem tatilin tadını çıkaracaklar hem de takımın kamp aktivitelerini yakından izleme fırsatı bulacaklar. Hull City, bu etkinliklerle İngiltere ve Türkiye arasındaki kültürel bağları güçlendirmeye devam ediyor.

Tigers on Tour” programı kapsamında, Hull City, aynı zamanda Antalya’da kamp yapacak olan Curaçao Milli Takımı ile bir dostluk maçı gerçekleştirecek. Hull City’nin Antalya’daki kampı 23 Mart’a kadar sürecek.

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