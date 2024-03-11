Acun Ilıcalı isyan etti

Kaynak: Haber Merkezi Ali Öncü
Acun Ilıcalı isyan etti
Fenerbahçe'nin Pendikspor'la oynadığı maçtan sonra Acun Ilıcalı isyan etti.

Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 yendiği maçtan sonra Beyaz Futbol'a konuşan Acun Ilıcalı isyan etti.

Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Her 1.5-2 dakikada bir biri yere yatıyor. Maç oynanamıyor bir türlü. Bunun Fenerbahçe'si, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı yok. Ben 10 yaşından beri futbol seyrediyorum, böyle bir şey görmedim. Bir oyuncu kenara gittikten sonra dipdiri, koşa koşa oyuna giriyorsa bunu inandırıcı bulmamız mümkün mü?
Bunun çözümü çok basit. İngiltere'de bir oyuncu için sağlık ekipleri sahaya girerse, sonraki 2 atak boyunca o oyuncu ölse sahaya almıyor hakem.

Futbol Federasyonu'na yalvarıyorum, 'iki atak boyunca bu oyuncu sahaya giremeyecek' şeklinde bir kural alınmalı. Türkiye'de futbol seyredilebilirlikten çıktı. Sadece Türkiye'de oluyor bu, Yunanistan'da dahi olmuyor.

Yunanistan'da Olympiakos-Panathinaikos maçını Alman hakem yönetti. Huzur isteniyorsa yabancı hakem getireceksiniz."

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