Acun Ilıcalı kendisine 'Survivorcı' diyen Metin Öztürk'e yanıtı canlı yayında verdi

Metin Öztürk'ün daha önce yaptığı bir açıklamada Acun Ilıcalı hakkında "TFF'nin Survivorcı'nın bir lafıyla hareket edeceğini düşünmüyoruz. Dominik ile Türkiye'yi karıştıran, kendi yönetimindeki yarışmacılarla Süper Ligi karıştıran birine cevap vermek abesle iştigaldir. Gitsin kendi mahallesinde devam etsin" diye konuşmuştu. Acun Ilıcalı'dan yanıt canlı yayından geldi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, konuk olduğu Beyaz TV'nin Derin Futbol programına kendisini daha önce hedef alan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'e sert ifadelerle yanıt verdi.

"MİDEMİ BULANDIRDI"

Metin Öztürk'ün kendisini aşağılamaya çalıştığını söyleyen Acun Ilıcalı, sarf ettiği sözlerinin ise mide bulandırıcı olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı "Ben Metin Öztürk'ü tanımıyordum. Galatasaray sayesinde tanıdım. Araştırdım. Bir şey de bulamadım. Yaptığı konuşma midemi bulandırdı. Kendince beni aşağılamaya çalışıyor. 2 cümleyi bir araya zor getiriyor. Cevap vermeyeceğim diyor ama cevap veriyor. Neye güvenerek yukarıdan konuştu anlamış değilim. Sonra da sakinlik istiyoruz diyor. Dursun Özbek'in bu konuda kendisi ile görüşeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi temsil ettiğim için bu konuda konuşmayacağım." diye konuştu.

ACUN ILICALI: METİN ÖZTÜRK, ÇAPSIZSIZIN BİRİ

Metin Öztürk'ün çapsız biri olduğunu söyleyen Acun Ilıcalı "Bu Metin Öztürk çapsız biri olabilir ama Galatasaray'a bu konuşmaları yakıştıramadım. Ben ne yaptım, Galatasaray'a hakaret mi ettim? Sen ne biçim bir insansın? Bu adamın, bu görevde olması hakem konusu kadar absürt. Galatasaray Kulübü böyle bir insanı böyle bir görevde tutuyor ve bu şekilde üslup olacaksa uzlaşmadan bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.