Acun Ilıcalı kıramadı. Dev maç şifresiz kanalda

Selahattin Ekrekli
Acun Ilıcalı kıramadı. Dev maç şifresiz kanalda
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor. Dev maç şifresiz kanalda yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor.

Yarı finalistler, bugün ve yarın yapılacak maçların ardından belli olacak.

TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle;

BUGÜN:
Borussia Dortmund (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya) (1-2)
Barcelona (İspanya)-Paris Saint-Germain (Fransa) (3-2)

YARIN:
Bayern Münih (Almanya)-Arsenal (İngiltere) (2-2)
Manchester City (İngiltere)-Real Madrid (İspanya) (3-3)

İKİ MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA
Bugün oynanacak Borussia Dortmund-Atletico Madrid maçı, EXXEN ve TV 8.5 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Barcelona-PSG maçı ise sadece EXXEN üzerinden yayınlanacak.

Yarın oynanacak Bayern Münih-Arsenal maçını EXXEN ve TV 8.5 verecekken, Manchester City-Real Madrid maçı sadece EXXEN üzerinden naklen yayınlanacak.

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