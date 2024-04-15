Acun Ilıcalı 'montaj hatası' dedi. O anlar tekrar yayınlandı

Survivor All Star’da Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yunus Emre 8 oyun oynamama ve 8 ödülden yararlanmama cezası alarak Survivor tarihine geçmişti. Fakat o anlarda bir montaj hatası olduğu ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı montajda hata olduğunu söyleyerek cezanın nasıl değiştiğini gösterdi. Önce 5 ödülden yararlanmama ve 5 oyuna çıkmama cezası alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.

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Yunus Emre Ogeday'a ceza verilmediğini duyun​​​​​​​ca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" dedi ve Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi.

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Acun Ilıcalı Yunus Emre’nin sözlerine cevaben "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi ve cezayı yükseltmiş oldu.