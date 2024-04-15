Acun Ilıcalı 'montaj hatası' dedi. O anlar tekrar yayınlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı 'montaj hatası' dedi. O anlar tekrar yayınlandı
Survivor’da ada konseyinde Yunus Emre'nin cezasının açıklanmasıyla ilgili montaj hatası olunca Acun Ilıcalı o anları tekrar yayınlattı.

Survivor All Star’da Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yunus Emre 8 oyun oynamama ve 8 ödülden yararlanmama cezası alarak Survivor tarihine geçmişti. Fakat o anlarda bir montaj hatası olduğu ortaya çıktı.

fdfd.jpg

Acun Ilıcalı montajda hata olduğunu söyleyerek cezanın nasıl değiştiğini gösterdi. Önce 5 ödülden yararlanmama ve 5 oyuna çıkmama cezası alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.

cvc.jpg​​​​​​​

Yunus Emre Ogeday'a ceza verilmediğini duyun​​​​​​​ca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" dedi ve Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi.

ggfgf.jpg​​​​​​​

Acun Ilıcalı Yunus Emre’nin sözlerine cevaben "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi ve cezayı yükseltmiş oldu.

ffdgfd.jpg

Son Haberler
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak Ekonomi
Mehmet Şimşek resti çekti: İndirim uygulanmayacak
Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor Dünya
Yeni kriz kapıda. Kolera aşısı stokları tükeniyor
Galatasaray sınırda bekliyor Spor
Galatasaray sınırda bekliyor
Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları... Şifalı Bitkiler
Çoban püskülü otu nelere iyi geliyor? İşte mucize faydaları...
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Yerel Haberler
Kırıkkale'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Maşa varken elini ateşe sokma atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Maşa varken elini ateşe sokma atasözünün anlamı nedir?
Hamaney'in İbranice mesajı İranlıları heyecanlandırdı Dünya
Hamaney'in İbranice mesajı İranlıları heyecanlandırdı