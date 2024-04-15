Acun Ilıcalı 'montaj hatası' dedi. O anlar tekrar yayınlandı

Survivor All Star’da Yunus Emre ve Ogeday arasında yaşanan kavga sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Yunus Emre 8 oyun oynamama ve 8 ödülden yararlanmama cezası alarak Survivor tarihine geçmişti. Fakat o anlarda bir montaj hatası olduğu ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı montajda hata olduğunu söyleyerek cezanın nasıl değiştiğini gösterdi. Önce 5 ödülden yararlanmama ve 5 oyuna çıkmama cezası alan Yunus Emre kendini tutamayınca Ilıcalı sinirlendi.
Yunus Emre Ogeday'a ceza verilmediğini duyunca "Bir sonraki parkurda da ben ona temas edeceğim Acun abi" dedi ve Ilıcalı "Biraz daha söyle ne yapacaksın? Söyle ne yapacaksın bir duyalım hadi temasını da duyalım" diyerek sinirlendi.
Acun Ilıcalı Yunus Emre’nin sözlerine cevaben "O zaman bu tehdidinden dolayı 8'e çıkarıyorum cezanı. 8 oyun ve 8 ödül cezası aldın" dedi ve cezayı yükseltmiş oldu.