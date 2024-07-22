Acun Ilıcalı müjdeyi verdi. Fenerbahçe taraftarı sevinmedi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul’daki kampını sonlandıran Hull City’de transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik direktör Tim Walter’ın isteği üzerine bir golcü transferi yapmak isteyen İngiliz ekibinde takımın sahibi Acun Ilıcalı taraftarlara müjdeyi verdi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ İYİ BİR FORVET ALACAĞIZ"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı taraftarlara iyi bir forvet alacaklarının garantisini verdi.

Acun Ilıcalı açıklamasında, “Size iyi bir transfer yapacağımızın garantisini verebilirim. Bunlardan belki de bir tanesi bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Çok sevdiğimiz iyi bir forvet alacağız. Bu yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI SEVİNMEDİ

Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı’nın bu açıklaması Hull City taraftarlarını sevindirirken bazı sarı-lacivertli taraftarların ise tepkisini çekti.

Taraftarlar yaptıkları yorumlarda "o kadar iyiyse Fenerbahçe'ye al" dedi.