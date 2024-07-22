Acun Ilıcalı müjdeyi verdi. Fenerbahçe taraftarı sevinmedi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı müjdeyi verdi. Fenerbahçe taraftarı sevinmedi

Hull City'ye iyi bir forvet alacağını açıklayan Acun Ilıcalı'ya bazı Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul’daki kampını sonlandıran Hull City’de transfer çalışmaları hız kazandı.

Teknik direktör Tim Walter’ın isteği üzerine bir golcü transferi yapmak isteyen İngiliz ekibinde takımın sahibi Acun Ilıcalı taraftarlara müjdeyi verdi.

"ÇOK SEVDİĞİMİZ İYİ BİR FORVET ALACAĞIZ"

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı taraftarlara iyi bir forvet alacaklarının garantisini verdi.

Acun Ilıcalı açıklamasında, “Size iyi bir transfer yapacağımızın garantisini verebilirim. Bunlardan belki de bir tanesi bu hafta içerisinde gerçekleşecek. Çok sevdiğimiz iyi bir forvet alacağız. Bu yüzden çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE TARAFTARI SEVİNMEDİ

Aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı’nın bu açıklaması Hull City taraftarlarını sevindirirken bazı sarı-lacivertli taraftarların ise tepkisini çekti.

Taraftarlar yaptıkları yorumlarda "o kadar iyiyse Fenerbahçe'ye al" dedi.

İlgili Haberler
Nihat Özdemir depremi
Çanakkale depreminde bazı evlerde çatlaklar oluştu
Son Haberler
Çanakkale depremi güvenlik kamerasına yansıdı Yerel Haberler
Çanakkale depremi güvenlik kamerasına yansıdı
Nihat Özdemir depremi Spor
Nihat Özdemir depremi
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Gündem
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
45 TL için adam toplayıp veterineri bastı Gündem
45 TL için adam toplayıp veterineri bastı
Hırsızlık çetesi çökertildi. 7 tutuklama Gündem
Hırsızlık çetesi çökertildi. 7 tutuklama
Çanakkale depreminde bazı evlerde çatlaklar oluştu Gündem
Çanakkale depreminde bazı evlerde çatlaklar oluştu
Borsadan kapanış rekoru! En çok hangi hisseler kazandırdı Ekonomi
Borsadan kapanış rekoru! En çok hangi hisseler kazandırdı