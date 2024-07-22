Nihat Özdemir depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nihat Özdemir depremi

Limak Holding ve Nihat Özdemir'in yürüttüğü Nou Camp'ı yenileme projesinde son durum taraftarları kızdırdı.

Türkiye Futbol Federasoynu (TFF) eski başkanlarından Nihat Özdemir’in sahibi olduğu Limak Holding tarafından yürütülen Nou Camp’ı yenileme çalışmalarında işler istenildiği gibi gitmiyor.

İNŞAAT YETİŞEMEYECEK

İlk etapta 2024’ün kasım ayında tamamlanması beklenen inşaatın o tarihe yetişmeyeceği duyurulmuştu.

Yaşanan bu gelişme sonrası İspanyol basını Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın b planı olarak stadın La Liga’nın 18. Haftasında oynanacak olan Atletico Madrid maçında açılarak taraftarlara Noel hediyesi vermeyi planladığını aktarmıştı.

"8 YILA ANCA BİTER"

Ancak stadın yenileme çalışmalarında yer alan bir kişinin sosyal medya paylaşımı ortalığı ayağa kaldırdı. Stadın son halini gösteren bir görevli yaptığı paylaşımda "Bu stat 8 yıla anca biter" ifadelerini kullandı.

İSPANYOLLAR KIZGIN

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yorumlarda bulunan hem İspanyol hem de Türk futbolseverler yaşanan bu gecikme için Nihat Özdemir ve Limak Holding’i eleştirdi.

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