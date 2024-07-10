Acun Ilıcalı Murat Ülker'i kafaladı

2024 Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ederken millilerimizin Hollanda mücadelesinin yankıları devam ediyor.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar 2-1 mağlup olurken tribünler adeta Avrupa’yı salladı.

On binlerce taraftar millilerimize tüm coşkusuyla destek veren sürpriz iki ismin de orada olduğu ortaya çıktı.

BERABER MİLLİ MAÇA GİDİP GELDİLER

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker millilerimize destek olmak için özel uçakla Almanya’ya gidip maç sonunda geri döndü.

Uçakta Acun Ilıcalı ile çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Murat Ülker, “Kafa”darlar geziyoruz, Kafa ile beraber…” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'YA DESTEĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve sık sık elini cebine atması ile taraftarın gönlünde taht kuran Murat Ülker Haziran ayında yapılan başkanlık seçiminde de Acun Ilıcalı ve Ali Koç’un kazanması için elinden geleni yapmıştı.

İki tarafından Murat Ülker bizi destekliyor dediği bir anda Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Ülker camiaya açıkça tarafını göstermişti.

İngiltere’de bisküvi markası olan Ülker Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye de sponsor olmuştu.