Acun Ilıcalı Murat Ülker'i kafaladı

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı Murat Ülker'i kafaladı

Acun Ilıcalı ile birlikte milli maça giden Murat Ülker'in paylaşımı gündem oldu.

2024 Avrupa Şampiyonası’nda heyecan devam ederken millilerimizin Hollanda mücadelesinin yankıları devam ediyor.

Berlin Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar 2-1 mağlup olurken tribünler adeta Avrupa’yı salladı.

On binlerce taraftar millilerimize tüm coşkusuyla destek veren sürpriz iki ismin de orada olduğu ortaya çıktı.

BERABER MİLLİ MAÇA GİDİP GELDİLER

Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker millilerimize destek olmak için özel uçakla Almanya’ya gidip maç sonunda geri döndü.

Uçakta Acun Ilıcalı ile çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan Murat Ülker, “Kafa”darlar geziyoruz, Kafa ile beraber…” ifadelerini kullandı.

ACUN ILICALI'YA DESTEĞİNİ AÇIKÇA GÖSTERMİŞTİ

Fenerbahçe ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları ve sık sık elini cebine atması ile taraftarın gönlünde taht kuran Murat Ülker Haziran ayında yapılan başkanlık seçiminde de Acun Ilıcalı ve Ali Koç’un kazanması için elinden geleni yapmıştı.

İki tarafından Murat Ülker bizi destekliyor dediği bir anda Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşan Ülker camiaya açıkça tarafını göstermişti.

İngiltere’de bisküvi markası olan Ülker Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’ye de sponsor olmuştu.

ekran-goruntusu-2024-07-10-140608.png

İlgili Haberler
Arda Güler sonunda başardı
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçını yayınlayacak kanal değişti
Göztepe'den Fenerbahçe'yi kurtaracak teklif
Son Haberler
THY çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı Ekonomi
THY çalışanlarına yüzde 30 zam yaptı
İzmir'de orman yangını Yaşam
İzmir'de orman yangını
Ünlü şirketten müjde: 300 milyon lira hesaplara yatacak Ekonomi
Ünlü şirketten müjde: 300 milyon lira hesaplara yatacak
Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Benden uzak olsun da Mısır'a sultan olsun deyimi ne anlama geliyor?
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu Gündem
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu
Rasim Ozan Nagehan Alçı'yı "Yunan ajanı ile evli hayatı yaşıyor" diye şikayet etmiş Gündem
Rasim Ozan Nagehan Alçı'yı "Yunan ajanı ile evli hayatı yaşıyor" diye şikayet etmiş
Dijitalleşme Enerji ve Su Tüketimini Artırıyor Teknoloji
Dijitalleşme Enerji ve Su Tüketimini Artırıyor