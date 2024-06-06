Acun Ilıcalı Ozan Tufan için anlaştı

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Acun Ilıcalı Ozan Tufan için anlaştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı Ozan Tufan'ın Hull City'den ayrılması için onay verdi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Acun Ilıcalı'nın Championship takımı Hull City'ye 3 milyon Euro'ya katılan Ozan Tufan, buradaki iki sezonluk süreçte taraftarların gözdesi oldu.

Türk yıldız bu sezon da takımının en başarılı oyuncularından biri olarak öne çıktı.

Bu başarılı performans, Premier Lig takımlarının ilgisini çekti.

Premier Lig'in güçlü takımlarından West Ham United, Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan bilgilere göre; orta saha arayışı içinde olan Londra ekibi, milli oyuncumuz için rotasını belirledi.

West Ham'ın, Ozan Tufan'a üç yıllık bir sözleşme teklif etmeyi planladığı belirtiliyor. Ozan Tufan'ın ise Premier Lig'de tekrar oynamaya olumlu baktığı ifade ediliyor.

İngiliz basını, West Ham United'ın Ozan Tufan'ı transfer etme kararını isabetli buluyor. 29 yaşındaki futbolcunun, Londra ekibinin orta sahasına teknik becerisi ve gol katkısıyla önemli bir güç katacağına inanılıyor.

Bu sezon Hull City ile 40 maça çıkan Ozan Tufan, takımına 10 gol ve 2 asistle katkı sağladı. Milli futbolcunun şu anki piyasa değeri ise 2,8 milyon Euro olarak gösteriliyor...

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