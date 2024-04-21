Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı sır gibi saklıyordu. Satın alacağı kulüp ortaya çıktı
Yeni bir takım alacağı açıklayan Acun Ilıcalı pazarlıklarda sona geldi.

Futbol merakı ile bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı İngiltere Championship ekibi Hull City’nin ardından bir kulüp daha satın alacağını duyurmuştu.

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Bu yeni satın alma hamlesi hakkında konuşan Hull City Başkan Vekili Tan Kesler daha önce yaptığı bir açıklamada alınacak olan kulübün Slovenya veya Yunanistan’dan olacağını ifade etmişti.

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Tan Kesler’in açıklamasından haftalar sonra alınacak kulüp hakkında bilgiler veren Acun Ilıcalı ise, "Bizim için Slovenya, Yunanistan'dan daha iyi bir seçim değil ama kesinlikle daha iyi bir hamle. Temel hedefimiz Avrupa kupalarına katılacak bir kulübe sahip olmak. Avrupa'ya gitmek kolay değil ama Slovenya'da güçlü bir takımınız varsa uluslararası maçlara çıkmanız imkansız değil. Bu önemli bir avantaj. Bu nedenle Slovenya'ya odaklandığımızı doğrulayabilirim ancak şu anda henüz hiçbir şeyin garantisini veremem" demişti.

Yapılan bu açıklamaların ardından Acun Ilıcalı’nın Slovenya’dan satın alacağı takım ortaya çıktı.

Pazarlıklarda son aşamalara gelindiği belirtilen Ilıcalı’nın Slovenya Süper Lig ekiplerinden NS Mura’yı satın alacağı iddia edildi.

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32. haftanın oynandığı Slovenya Süper Ligi’nde NS Mura 10 galibiyet 8 beraberlik 14 mağlubiyet alarak topladığı 38 puanla 6. sırada yer alıyor.

Futbol yatırımlarına Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard ile başlayan Acun Ilıcalı Hull City aldığı dönemde kaynak yaratmak için hisselerini satmıştı.

Hull City’yi aldıktan sonra ise her fırsatta çoklu kulüp ekosistemine inandığını ve başka liglerden pivot takımlar almak istediğini söyleyen Acun Ilıcalı İrlanda’dan Shelbourne’ye yatırım yapıştı. Bu kararından kısa sürede vazgeçen Ilıcalı 2023 Kasım ayında hisselerini devretmişti.

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