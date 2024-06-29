Acun Ilıcalı sonunda başardı

23-24 Temmuz’da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçları öncesi transferleri bitirmeyi planlayan Fenerbahçe’den flaş bir hamle geldi.

ÇAĞLAR'I İKNA ETTİLER

Sezonun ikinci yarısında sarı-lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü’yü temelli olarak kadrosuna katmak için büyük bir uğraş veren yönetim sonunda istediğine ulaştı.

Bir süredir oyuncu ile görüşme halinde olan Acun Ilıcalı ve Mario Branco sonunda yıldız stoperi transfere ikna etti.

ATLETICO MADRID İNDİRİME GİTTİ

Fenerbahçe’de kalmaya karar vermesinin ardından İspanyol ekibine haber yollayan Söyüncü transferinde kolaylık sağlanmasını istedi.

Söyüncü için Fenerbahçe’den 10 milyon Euro talep eden Atletico Madrid’in bu rakamda indirime gittiği ve tarafların el sıkıştığı iddia etti.