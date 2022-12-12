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Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu.

Acun Ilıcalı, Survivor 2023'ün ilk yarışmacısının şarkıcı Berdan Mardini olduğunu duyurdu. Haberi sosyal medya hesabından veren Ilıcalı, Mardini'ye başarılar diledi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 15:35
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Acun Ilıcalı Survivor 2023 'ün il yarışmacısının Berdan Mardini olduğunu kendi hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacısı Berdan Mardini oldu.
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Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısı ise uzun zamandır yaptığı sporlarla sık sık adından söz ettiren Berdan Mardini oldu.

"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yeni sezon tanıtımını yapan Ilıcalı, 'Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. 'Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam' demeyin belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak' ifadelerini kullanmıştı.

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