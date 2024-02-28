Acun Ilıcalı UEFA Başkanı Ceferin'le özel görüştü. Ne konuştukları ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı UEFA Başkanı Ceferin'le özel görüştü. Ne konuştukları ortaya çıktı
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da buluşan ikili, Ilıcalı'nın futbol sektörüne yaptığı yatırımları konuştu.

Ilıcalı, Ceferin ile olan görüşmesini sosyal medyada paylaşarak, şunları söyledi:

UEFA'nın kıymetli başkanı sayın Ceferin'e bana gösterdiği misafirperverlik için minnettarım.

Futbol üzerine çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

İki ismin son dönemde futbolda yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğu da öğrenildi.

Acun Ilıcalı da görüşme sonrası, "Değerli dostum sayın UEFA Başkanı Ceferin'e nazik daveti için teşekkür ederim. Futbol dolu bir sohbet oldu" paylaşımında bulundu.

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"ADAY OLMAYACAĞIM" DEMİŞTİ

UEFA Başkanı geçtiğimiz günlerde flaş bir açıklamada bulunmuştu.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen UEFA İcra Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Ceferin, "6 ay önce aday olmamaya karar verdim. Her kurumun taze kana ihtiyacı var ama asıl nedeni 7 yıldır ailemden uzağım. Kararımı daha önce duyurmadım, bazı insanların gerçek yüzünü görmek istedim ve gördüm." ifadelerini kullanmıştı.

Ceferin, aday olmama kararını, kendisine 2031'e kadar Avrupa futbolunu yönetme izni verecek UEFA'daki kural değişikliğinin ardından açıklamıştı.

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