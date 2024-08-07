Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran dev imzayı attı. Futbolseverler şoke oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı ve Sadettin Saran dev imzayı attı. Futbolseverler şoke oldu

Saran Group, A Milli Futbol Takımı’nın maçlarının yayın hakkını Acun Medya’ya sattı. Maçların şifreli EXXEN'den yayınlanacak olması futbolseverleri şoke etti.

Saran Group’un sahibi Sadettin Saran ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Acun Medya arasında dev bir anlaşma imzalandı.

Saran Group, A Milli Futbol Takımı’nın maçlarının yayın haklarını 4 yıllığına kazandıktan 2 gün sonra sonra bu hakları Acun Ilıcalı’nın şirketi Acun Medya’ya sattı.

Saran Media Group ve UEFA geçtiğimiz günlerde A Milli Takım'ın yayın hakları konusunda anlaşma sağlamıştı. 2024-2028 yılları arasında UEFA Milli Takım Futbolu’nu kapsayan içerikler için bir anlaşma imzalandığı duyurulmuştu.

Bu anlaşma kapsamında, UEFA Uluslar Ligi 2024/25 ve 2026/27, UEFA Uluslar Ligi Finalleri 2025 ve 2027, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ve UEFA EURO 2028 Avrupa Elemeleri, Uluslararası Hazırlık Maçları ve UEFA EURO 2028 turnuvasının Türkiye’deki yayın hakları Saran Media Group’a verildi. Saran Media Group, milli maçların Türkiye’de canlı ve bant yayını ile özetlerinin TV ve dijital yayın haklarının tek sahibi olmuştu.

Saran Group, Milli Takımın Euro 2028’e kadar oynayacağı 40 milli maç ve Euro 2028’e katılmaya hak kazanması durumunda oynayacağı maçların yayın haklarının sahibi olmuştu.

A Milli Futbol Milli Takımı, 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak ve gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak.

Bugün ortaya çıkan anlaşmaya göre A Milli Takım'ın yayın hakları el değiştirdi. Sports Digital'den Yağız Sabuncoğlu’nun haberine göre, Acun Medya, A Milli Takım’ın 2028’e kadar olan tüm maç yayın haklarını sadece iki gün sonra Saran Medya’dan satın aldı.
Böylece A Milli Takım’ın yeni yayıncı kuruluşu EXXEN ve TV8 oldu.

Maçların büyük çoğunluğunun digital yayın platformu EXXEN'den yayınlanacağı belirtilirken, karşılaşmaların şifreli şekilde ekranlara gelecek olması futbolseverleri şoke etti.

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