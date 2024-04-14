Acun Ilıcalı Yunus Emre’nin cezasını açıkladı. Aleyna tepki gösterdi

Survivor All Star'da Ogeday ve Yunus Emre arasında büyük bir kavga yaşandı. Küfürler ve yumrukların havada uçuştuğu görüntüler sansürlenerek yayınlandı.

Ada konseyinde ise Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye 8 oyuna çıkmama ve 8 ödülden yararlanamama cezası verdi.

Cezanın açıklanmasının ardından Aleyna ise kendini tutamayıp "Takım olarak cezalandırılıyoruz, yani cezayı aslında takım da almış oluyor. Yunus başarılı bir yarışmacı. Onun oynamaması bizi de çok etkileyecek. Kader oyunlarını etkileyecek ne yapacağız?" diye isyan etti.

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Yunus Emre ise Aleyna'ya gülerek "Yazacaksınız potaya" dedi. Aleyna ise takım arkadaşına kızarak "Yunus boş yapma" dedi. Ilıcalı ise "Enerjinizi kendi adamınızı tutmaya harcasaydınız" diyerek Aleyna’ya cevap verdi.