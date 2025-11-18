Survivor 2026 Ünlüler – All Star sezonunun merakla beklenen kadrosu netleşmeye devam ediyor.

Daha önce Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Meryem Boz ve Serhat Onat’ın yer alacağı açıklanmıştı.

Yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kadronun yedinci ismini duyurdu.

Ilıcalı’nın açıklamasına göre, Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, Survivor 2026 Ünlüler – All Star kadrosuna resmen dahil oldu.

“GÖNÜLDEN BAŞARILAR DİLİYORUM”

Yaptığı paylaşımda Murat Arkın’ı duyuran Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu. Gönülden başarılar diliyorum.”

MURAT ARKIN KİMDİR?

Murat Arkın (gerçek adı: Murat Cüreklibatır), Türk sinema ve televizyon oyuncusudur. 4 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğan Arkın, Yeşilçam’ın efsanevi aktörü Cüneyt Arkın’ın oğludur.

Cüneyt Arkın ile Betül Işıl Cüreklibatır’ın oğlu olan Murat Arkın, bir ağabeyi (Kaan, d. 1976) ve üvey ablası (Filiz) var.

Çocukluk yıllarında babasının setlerinde büyüyen Arkın, erken yaşta kamera karşısına geçmiş; 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk rollerinde oynadı.

Bu deneyimler, onun sinema dünyasına adım atmasını sağlamıştır. 2005 yılında Deniz Cüreklibatır ile evlendi; Polat Timur (d. 2007), Tara Tuana (d. 2008) ve Arkın Bora (d. 2011) adlarında üç çocuğu var.

Ailesi bir dönem Londra’da yaşadı, ancak Arkın 2011’de Türkiye’ye döndü.

EĞİTİM HAYATI

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Arkın, Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından yüksek lisans için Londra’ya gitmiş; burada Yazılım Sistemleri üzerine eğitim aldı ve bir yazılım şirketi kurarak bilgisayar programcılığı yaptı. Asıl mesleği yazılımcılık olsa da, set aralarında bu alanda çalışmaya devam ediyor.

KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine çocuklukta başlayan Murat Arkın, 2011’de Türkiye’ye döndükten sonra profesyonel olarak hız kazandı.

FOX’ta yayınlanan Pis Yedili dizisinde “Öğretmen Murat” karakterini canlandırmış (39 bölüm); ardından 2012’de Harem dizisinde “Kare Murat” rolüyle komedi alanında yer aldı.

Aksiyon ve drama projelerinde de başarılı olan Arkın, 2014’te Panzehir filminde Kara Cemal’in gençliğini oynadı; 2016’da Dağ 2’de Astsubay Arif Sayar karakteriyle dikkat çekti.

2018’de Star TV’nin Börü mini dizisinde ve filminde Özel Harekât Polisi Kemal Boratav’ı canlandırdı; aynı yıl Arif v 216’da babası Cüneyt Arkın’ı, Hürkuş’ta ise Mehmet Ali’yi oynadı.

Kariyerinin zirvesinde 2021-2022’de BluTV’nin Börü 2039 serisinde Kemal Boratav rolüne geri döndü.

Babasına benzerliği ve fiziksel dayanıklılığıyla tanınan Arkın, son dönemde Survivor 2026 Ünlüler-All Star kadrosuna katılarak reality TV’ye adım attı.

Murat Arkın, hem teknik bilgi birikimi hem de sanatsal yeteneğiyle dengeli bir kariyer sürdürüyor. Boyu 176 cm, kilosu 75 kg civarındadır ve Boğa burcudur.