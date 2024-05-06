Acun Ilıcalı'dan taraflı tarafsız herkesi coşturacak karar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde finalin adını belirleyecek olan yarı final rövanş maçları başlıyor.

7 Mayıs Salı günü saat 22.00’de Almanya’da 1-0 biten maçın rövanşında Borussia Dortmund PSG’ye konuk olacak.

8 Mayıs Çarşamba günü ise saat 22.00’de deplasmanda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalan Real Madrid Alman ekibini konuk edecek.

Kıran kırana geçecek mücadeleler için tüm futbolseverler nefesini tutarken bir müjdeli haber de Acun Ilıcalı’dan geldi.

Şampiyonlar Ligi’nin yayın haklarını elinde tutan Acun Ilıcalı iki karşılaşmanın da TV8,5’tan şifresiz yayınlanmasına karar verdi.