Acun Ilıcalı'dan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama geldi

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Acun Ilıcalı'dan yasadışı bahis sitesi reklamları hakkında açıklama geldi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Maç sonrasında TV8'in sahibi Acun Ilıcalı reklam panolarında gösterilen bahis sitesi reklamları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ilıcalı'nın açıklaması şöyle:

"Öncelikle Milli Takımımızı tebrik ediyorum. Reklam panolarıyla ilgili somut bir cevap vereyim; LED ekranlar İzlanda Federasyonu’na ait, bizimle uzaktan yakından ilgisi yok. Bunu kasten manipüle edenlere; biz herhangi bir anlaşma yapmadık, paranın yarısını da almadık"

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