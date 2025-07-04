Acun Ilıcalı'nın başı dertte: İtiraz edecek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City zor günler geçiriyor. Geçtiğimiz sezon küme düşmekten son anda kurtulan takıma finansal sorunlar nedeniyle 3 dönem transfer yasağı verildi.

Kulübün yaklaşık 1 milyon sterlinlik gecikmiş ödemesi bulunduğu belirtilirken turuncu siyahlılara farklı yaptırımlar da uygulanabileceği öğrenildi.

Karara itiraz edecek olan İngiliz kulübü, bu yasağın sözleşmede bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor.

Hull City'ye transfer yasağı