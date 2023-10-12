Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt geldi

Acun Ilıcalı'nın "Erken kalkmayı kim buldu abi?" isyanına Survivor için hazırlıklarını sürdüren Nagihan Karadere’den cevap geldi. Karadere, “Survivor'da da istiyoruz bu sistemi Acun Bey. Sabahın köründe kaldırmayın bizi lütfen” dedi.

Acun Ilıcalı'nın 'erken uyanıp işe gitme' isyanına Nagihan Karadere'den yanıt geldi

Acun Ilıcalı, yapımcısı olduğu fenomen yarışma 'Survivor All Star 2014' için hazırlıklara devam ediyor.

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Ilıcalı, konuk olduğu programda çalışma hayatıyla ilgili "Bu erken kalkmayı kim buldu abi? Dünya değişti. Biz niye erken kalkıyoruz? Burada bir mantık var mı? Bence yok. Kaldırmayın insanları, uyusunlar" demişti.

"Sabah 7'lerde kalkarak, 1 saat 15 dakika yol giderek işe gidiyordum. Böyle bir hayat yaşadım. Yaşadığım için bunu insanlara yaşatmamaya karar verdim" diyen Acun Ilıcalı'ya yanıt Nagihan Karadere'den geldi.

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"Bir daha asla Survivor gitmem" dedikten sonra All Star'a katılma kararı alan Nagihan, Acun Ilıcalı'ya şöyle seslendi:

"Survivor'da da istiyoruz bu sistemi Acun Bey. Sabahın köründe kaldırmayın bizi lütfen. Ben de hiç ama hiç sevmiyorum sabahın köründe kalkmayı."

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