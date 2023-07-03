Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile aşk pozları düşman çatlattı. İlk defa paylaştılar

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yaklaşık 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya paylaşımlarıyla dikkat çekti. Kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya ile hiç ayrılmayan Ilıcalı sevgilisine doğum günü yaptı.

Geçtiğimiz günlerde ilişkisi ve sevgilisi için “Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı” diyen Ilıcalı aşk pozlarıyla da şaşırttı.

AŞK DOLU POZLAR

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer ezber bozdu. Sevgilisiyle pozlarını paylaşan ünlü isim, düştüğü notla dikkat çekti.

“Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın” diyen Ilıcalı, şöyle devam etti: “Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”

İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisinin romantik pozları