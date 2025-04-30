Acun Ilıcalı’ya tehdit mesajları yağdı: Misliyle size ödetirim

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı’ya tehdit mesajları yağdı: Misliyle size ödetirim

Hikmet ve Batuhan arasında yaşanan kavganın ardından, Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya’nın ailesinden tehdit içerikli mesajlar aldığını duyurdu. Batuhan’ın diskalifiye olup olmayacağı merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı konseyde Batuhan Karacakaya'nın ailesinin kendisini tehdit ettiğini açıkladı. Ilıcalı açıklamasında "Bizim açımızdan ciddi bir problem var. Bu problemi çözmeden düellolara geçme şansımız olduğunu düşünmüyorum. Bir yarışmacımızın Survivor'a devam etme şansı pek yok. Bahsettiğimiz yarışmacı Batuhan" ifadelerini kullandı.

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“MİSLİYLE SİZE ÖDETİRİM”

Aile açısından Hikmet konusunun çözülmediğini söyleyen Acun Ilıcalı “Konu şimdi programı ilgilendirdiği için konuşmak zorundayım geneliyle ilgili. Baban avukatıyla konuşup suç duyurusunda bulunacakmış. Ağır tehdit var, bizimle ilgili. Sonra oğlumun kılına zarar gelirse şöyle yaparım, böyle yaparım demiş. Açıkçası hayatımda ilk defa aldığım bir mesaj şekli. İşte misliyle size ödetirim, oğlumu derhal gönderin" ifadelerini kullandı.

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BATUHAN'IN AİLESİNDEN TEHDİT MESAJLARI

Acun Ilıcalı devamında ise şunları söyledi:

Batuhan'ın sevgisini siz hak etmiyorsunuz demiş. İkisi de senin yarışmaya devam etmeni istemiyor. Tahmin edeceğin gibi biz de bu konuda suçlamak istemiyoruz."

"BEN ZATEN SİZE SÖYLEMİŞTİM"

Batuhan ise ailesinin bu sözlerinin ardından "Acun abi şimdi bu olayı benim zaten tek başıma kaldırmam. Bu olayın arka planını görmem ya da benimle ne konuştuğunuzu, bunları zaten ben yaşıyorum ama burada bana asla ulaşamayan, televizyondan gören ailemin de bunu kabul etmeyeceğini, yanlış anlayacağını ben zaten size söylemiştim. Bunun başından beri haberi verilip, benimle en azından bir konuşmak istemişlerdir diye düşünüyorum" dedi.

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"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMASIN"

Batuhan devamında ise "Ben bir annemlerle konuşayım beni iletişim yaptırın abi. Ben ailemi tanıyorum, ben ailemle konuşayım sonra istersen 'git' de! Benim ailem suç duyurusu filan yapmaz sadece bana ulaşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı ise bunlara yanıt olarak "Annenlerle konuşuyorsun bununla ilgili üzülerek söylüyorum bizim tatmin olmamız lazım! Suç duyurusunda bulunmasın biz adam saklıyor olmayalım" şeklinde konuştu.

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