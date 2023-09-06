Acun Ilıcalı'ya ünlü besteciden büyük suçlama

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde “Korsan yayın suçtur” şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya ünlü besteci Burhan Bayar'dan tepki geldi ve “Sevgili Acun programlarında izinsiz yayınladığın şarkılarımın telifleri için kazandığım dava 4 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor." dedi

Acun Ilıcalı'ya ünlü besteciden büyük suçlama

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde korsan yayınların Anadolu futbolunu bitireceğini söylemiş ve “Kardeşim gayet basit, korsan yayın hırsızlık. Ayrıca günahtır, haramdır, suçtur. Korsan yayın izleyenler gitsin arada sırada mağazalardan bir şeyler çalsın, aynı suç zaten” ifadelerini kullanmıştı.

s-902f322f648a6ff7a5842ec88459b526c8f7543d-001.webp

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarının ardından besteci Burhan Bayar, Ilıcalı'nın programlarında şarkılarını izinsiz kullandığını ve telif bedellerini ödemediğini belirtti. Bayar şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Acun programlarında izinsiz yayınladığın şarkılarımın telifleri için kazandığım dava 4 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor. Bizlerden helallik al ve eser sahiplerinin haklarını öde inan işler daha iyi olacak. Senin için minik para bunlar”

s-6453dd51cf74b721af1f1423eac81ee4c427ab6b-001.webp

570cad8f565934276c3964fc-001.webp

İlgili Haberler
Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı belli oldu
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve kızı zehirlenerek hastanelik oldu
Acun Ilıcalı kızzının doğum gününü kutladı. Doğum günü hediyesi uçak mı?
Öne Çıkanlar
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 5 Eylül Çarşamba MasterChef All Star’da haftanın eleme potasına giden isim kim oldu?
Son Haberler
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma yürümeyi başardı Güncel
Doktorların 'yürüyemez' dediği polis Selma yürümeyi başardı
Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Türkiye'ye yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı Spor
Guidetti'nin şampiyonluk gecesinde Türkiye'ye yaptığı büyük ayıp ortaya çıktı
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı Dünya
83 yaşındaki kadın 37 yaşındaki eşine boşanma davası açtı
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü Dünya
Putin ve Muhammed bin Selman petrol piyasalarını görüştü
Yabani 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne zaman başlıyor? Keşfet
Yabani 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yabani ne zaman başlıyor?
Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz. Resmen zehirliyor Sağlık
Domatesi bir daha kahvaltıda yemeyeceksiniz. Resmen zehirliyor
PSG'den flaş Verratti kararı. Galatasaray ile anılıyordu Spor
PSG'den flaş Verratti kararı. Galatasaray ile anılıyordu