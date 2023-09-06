Acun Ilıcalı'ya ünlü besteciden büyük suçlama

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde korsan yayınların Anadolu futbolunu bitireceğini söylemiş ve “Kardeşim gayet basit, korsan yayın hırsızlık. Ayrıca günahtır, haramdır, suçtur. Korsan yayın izleyenler gitsin arada sırada mağazalardan bir şeyler çalsın, aynı suç zaten” ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamalarının ardından besteci Burhan Bayar, Ilıcalı'nın programlarında şarkılarını izinsiz kullandığını ve telif bedellerini ödemediğini belirtti. Bayar şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Acun programlarında izinsiz yayınladığın şarkılarımın telifleri için kazandığım dava 4 yıldır istinaf mahkemesinde bekliyor. Bizlerden helallik al ve eser sahiplerinin haklarını öde inan işler daha iyi olacak. Senin için minik para bunlar”