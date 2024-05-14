Acun Ilıcalı'yı havalara uçuran Türk

İngiltere Championship'te sezonu 7. sırada tamamlayıp play off'u kıl payı kaçıran Hull City'de, Abdülkadir Ömür'ün başarılı performansı dikkat çekiyor.
Ara transfer döneminde Acun Ilıcalı'nın girişimleriyle Trabzonspor'dan 2 milyon 500 bin Euro'ya transfer edilen milli futbolcu, mart ayından sonra nisanda da "Ayın futbolcusu" seçildi.
24 yaşındaki Abdülkadir Ömür yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alarak zirveye yerleşti.
Geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yene Hull City'de; Abdülkadir Ömür, Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistine imzasını koymuştu.
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