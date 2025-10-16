Hull City'nin sezon başında Trabzonspor'dan kiraladığı John Lundstram'dan kötü haber geldi.

Son oynadığı Sheffield United maçında sakatlanan tecrübeli orta saha oyuncusunun 6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic BBC'ye yaptığı açıklamada, "Durum iyi değil, tıbbi ekibimiz bana altı hafta olduğunu söyledi. Sabırlı olmamız gerekiyor, terapi görüyor ve biz de her gün, her hafta durumu kontrol ediyoruz. Tahminimiz, bir sonraki uluslararası araya (kasım ayında) kadar sahalardan uzak kalacağı yönünde." diye konuştu.

Sezon başından itibaren her maçta istikrarlı şekilde forma giyen Lundstram kısa vadede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri haline gelmişti.

Bu konuya da değinen Jakirovic, "Bu bir zorlanma, belki de küçük bir yırtık. Bizim için çok büyük bir darbe çünkü üç buçuk haftada altı maçımız var." ifadelerini kullandı.