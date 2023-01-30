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Bir ünlü isim daha Survivor'u bıraktı. Acun 'bir kayıp daha' sözleriyle duyurdu

Kısa bir süre önce Berdan Mardini ve Seçkin Piriler mazeret öne sürerek Survivor 2023 maceralarını bitirmişti. Bu haftaki konseyde de Acun Ilıcalı yaptığı açıklamayla bir ünlü ismin daha adadan ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 03:53
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Acun Survivordaki ayrılığı 'bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor' sözleriyle duyurdu

Bir ünlü isim daha Survivor'u bıraktı. Acun 'bir kayıp daha' sözleriyle duyurdu
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Survivor 2023'de yarışmacılar dokunulmazlık için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takımın yaşadığı sevinç damga vurdu.

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada bir yarışmacının daha Survivor'a devam edemeyeceğini bildirdi.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor'da gülen taraf Ünlüler takımı oldu. Ünlüler 2-0'lık skorla yarışmayı kazandı. Dokunulmazlık oyununda Aziz'in suya düşme anı yarışmaya damga vurdu.

Suya düşen ve uzun süre çıkamayan Aziz'e ekip yardımcı oldu. Aziz yaptığı açıklamada, "Nabız yükseldi nefesim kesildi. Ailem ve sevdiklerim endişelenmesin. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz" dedi.

YUSUF GÜNEY DEVAM EDEMİYOR

Yarışmacılar konseye geldi. İki bilgi vereceğini açıklayan Acun Ilıcalı, "Birinci bilgi sevgili Yusuf Güney ile ilgili. Bu şartlara dayanmak zor olacak demiştik. Kırmızı takım için bugün itibarıyla bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. " dedi.

Ilıcalı "Önümüzdeki haftadan itibaren yedek yarışmacılar dahil olacak" bilgisini paylaştı

BERDAN MARDİNİ VE SEÇKİN PİRİLER AYRILMIŞTI

Survivor'da Ünlüler takımında yer alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler de yarışmadan ayrılmışlardı.

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Gönüllüler takımı konseyde bir ismi eleme adayı çıkardı. O isim Aziz oldu. Gönüllüler takımının performans birincisi Özgür, ikinci eleme adayı olarak Chaby'İ söyledi. Chaby ve Aziz yokluk adasına gidecek.

YEDEKLER İÇİN KARAR ANI

Bir diğer heyecanla beklenen an ise yedekler kadrosundan hangi yarışmacıların Survivor'a dahil olacağıydı. Acun Ilıcalı kadroya dahil olan 5 ismi açıkladı. açıkladı.

O isimler şöyle;  Batuhan Yeşilturna, Kardeniz Kılıç, Yiğit İnandı, Yaman Keleş, Merve Yıldırım. 

Öte yandan Ilıcalı, Yusuf Güney'in yarışmaya devam edememesi nedeniyle yedeklerden bir ismin daha yarışmaya katılacağını belirtti. Survivor 2023'e dahil olan son isim Yusuf Yıldız oldu.

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