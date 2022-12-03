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Trabzonspor öne geçti Hull City Ozan'la yakaladı

Trabzonspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaştı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 18:26
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Acun'un takımı Trabzonspor'a da boyun eğmedi

Trabzonspor öne geçti Hull City Ozan'la yakaladı
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Trabzonspor maça Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Arif, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Trezeguet, Naci, Umut onbiriyle başladı.

İlk dakikalarda etkili oynayan bordo mavili takım 4. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasıyla ceza alanında buluşan Trezeguet'nin golüyle 1-0 öne geçti. 

İkinci yarıda ise Hull City atakları görülmeye başladı.

70. dakikada Hull City, Doğukan Sinik'in ceza alanında yerde kalması sonrasında penaltı kazandı. Penaltıyı 71. dakikada Ozan Tufan kullandı ve maçın skorunu ilan etti.

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