Ada dünya rekoru kırdı

Antalya Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nın (Trisome Oyunları) yüzme branşındaki en genç sporcusu 16 yaşındaki Ada Zehra Anlatıcı, 50 metre kurbağalamada 46.95'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak birinci oldu.
20 METREDE DE GÜMÜŞ MADALYA
Milli sporcu, 200 metre karışık kategorisinde ise 03.51.32'lik derecesiyle gümüş madalyı ilkemize getirdi.
Ada Zehra, Trisome Oyunları'nda dün 200 metre serbest kategorisinde de 02.58.65'lik derecesiyle dünya rekoru kırarak, altın madalyanın sahibi olmuştu.
İlgili Haberler