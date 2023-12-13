Ada adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Ada isminin anlamını araştırıyor. Peki, Ada ne demek? Ada isminin anlamı nedir?

ADA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Ada ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, cezire.

- Çevresi yollarla belirlenmiş olan arsa ve böyle bir arsayı kaplayan yapılar topluluğu.

- Tali yoldan ana yola güvenli çıkışı sağlamak için tali yolun sağ tarafına yapılan, çizgilerle ayrılmış bölüm.

- Kavşaklarda trafiği düzenleyici, yönlendirici veya ayırıcı olmak üzere bordürle sınırlandırılmış veya yer çizgileriyle belirlenmiş alan.

ADA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Ada ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Ada ismini koymak caizdir.