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Ada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine 20 Ocak cuma günü  yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri, fırtına sebebiyle iptal edildi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 18:24
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Ada seferlerine fırtına engeli

Ada seferlerine fırtına engeli
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İHA'nın haberine göre, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "20 Ocak 2023 Cuma günü Geyikli-Bozcaada hattında, yapılması planlanan Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 

Tarifemizde bulunan Bozcaada'dan saat 18.00, Geyikli'den ise saat 19.00 seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır. 

20 Ocak 2023 Cuma günü Kabatepe-Gökçeada hattında, yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 07.00 ve 13.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 ve 15.00 seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 

Tarifemizde bulunan Gökçeada'dan saat 18.00 ve 22.00, Kabatepe'den ise saat 20.00 seferlerimiz gün içerisinde netlik kazanacaktır" denildi.

 

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