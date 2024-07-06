Adada plajlar ücretsiz oldu. 500 Euro para cezası kesilecek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adada plajlar ücretsiz oldu. 500 Euro para cezası kesilecek

Yunanistan’ın Naxos Adası'nda plajlar ücretsiz hale getirildi. Halkın denize girişini engellemeye çalışanlara ise 500 Euro ceza kesileceği bildirildi.

Son zamanlarda sadece gıda, giyim, petrol, otomotiv gibi sektörler dışında Turizm sektörüne de büyük zam geldi. Plaj ücretleri aldı başını gitti.

Edinilen bilgiiye göre, Yunanistan'ın Naxos Adası'nda plajlar ücretsiz hale getirildi.

Adada, halkın denize doğrudan erişimini engelleyen işletmelere engelledikleri metre başına 500 Euro para cezası uygulanacak.

Sözlü ya da fiziki şekilde engel olmaya çalışan kişilere ise 2000 Euro ceza verileceği aktarıldı.

Öte yandan Yunanistan’da plajlar halkındır sloganı ile yürütülen “Havlu hareketi” yeni başarılar elde ediyor.

Hükümet, plajların özelleştirilmesini ve kiraya verilmesini yasaklayan yeni bir yasa çıkardıktan sonra, halkın ücretsiz kullanımına açık olan plajlara yenilerini ekleyerek koruma altına aldı.

Böylece, halka açık ve koruma altına alınan plaj sayısı 238'e yükseldi.

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‘ŞEZLONG İMPARATORLUĞU’NA KARŞI HAVLU DİRENİŞİ

Mikonos'ta yıllardır sahilleri işgal eden kaçak inşaatlar nedeniyle yaşanan yıkımların yanı sıra bazı işletmelerin yönetmeliklere aykırı şekilde ticari faaliyetlerde bulunduğu ortaya çıktı.

Bu durum, ruhsatsız yerlere karşı tepkileri artırarak, Yunanistan'ın güneydoğusundaki Kiklad Adaları'ndan Paros, Naksos ve Serifos'a yayıldı.

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