Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen Atletico Madrid'in golcüsü Alexander Sörloth, İngiliz kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.

İspanya'da yayın yapan Fichajes'te alan habere göre, Premier Lig ekibi Newcastle United, Norveçli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Kulüp gözlemcilerinin Real Madrid derbisinde Sörloth'u izlediği ve olumlu rapor verdiği belirtildi. Newcastle United'ın 50 milyon Euro'luk teklif bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

Newcastle'ın golcüsü Alexander Isak, 145 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'a transfer olmuştu.

Bu transferler büyük kazanç sağlayan Newcastle United, Isak'ın yerine Sörloth'la doldurmak istiyor.

Yaz döneminde Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da Sörloth'u transfer etmek istediği öne sürülmüştü.