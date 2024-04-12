Adaları satacak. DEVA Partili tek Belediye Başkanı'nın ilk icraatı özelleştirme oldu

31 Mart’taki seçimlerde DEVA Parti’sinin kazandığı tek ilçe Adıyaman’ın 15 bin nüfusa sahip ilçesi Çelikhan oldu.

Oyların %33,6’sını alarak belediye başkanlığını kazanan 66 yaşındaki Mahmut Şahin, aynı isimli Demokrat Partili amcasından seneler sonra Çelikhan’da başkanlık koltuğuna geçti.

İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde memurluk yapan, 66 yaşındaki Mahmut Şahin, Serbestiyet'ten Emir Kaba'ya verdiği röportajında Çat Barajı üzerindeki yüzen adaları 'Yap-İşlet-Devret' modeliyle turizme açmayı yani özelleştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Mahmut Şahin konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı.

“6 Şubat’taki depremlerin ardından ilçemizdeki bütün su kurudu. Şu an ilçemize su elektrikli sondaj makineleri ile geliyor. Bu makinelerin enerji tüketimlerini güneş ve rüzgâr enerjisi ile karşılamayı düşünüyorum. Çelikhan ilçemizde Çat Barajı var. Eğer finansman bulursam bu barajın üzerindeki yüzen adaları turizme açarak devretmek istiyorum. Yap, işlet, devret modeliyle bir şirkete verip buradaki âtıl durumda kalmış adaları devretmeyi planlıyoruz. Barajın etrafına koşu yolları, teleferik, Bungalov evler yaptırma fikrimiz var, gerçekleştirebilirsek Çelikhan turizmine katkı sağlayacağız."

DEVA Partili Şahin'in göreve gelir gelmez ilk işi bir özelleştirme projesiyle halkının karşısına çıkmak oldu. Şahin’in bu atağı dikkat çekti. DEVA Partisi'nin lideri Ali Babacan da AKP döneminde yaptığı Ekonomi Bakanlığı sırasındaki özelleştirme politikalarıyla adında sıkça bahsettirdi.